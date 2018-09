Seleccionadas hondureñas de volibol aseguran que mejorarán para los siguientes torneos

TEGUCIGALPA, HONDURAS- No todo es malo. Pese a que la selección hondureña femenina de volibol Sub 18 no logró la clasificación al Mundial de Egipto 2019 en los Juegos Norceca celebrados en el país, las seleccionadas consideran que mejorarán para las futuras competiciones.



La Bicolor comenzó la ruta con dos triunfos las hilo, pero quedó en sexta posición, solamente por encima de Barbados y Nicargua. Sin embargo, la capitana, Nathaly Pérez, argumentó que trabajarán física y emocionalmente para encarar de mejor manera los certamenes venideros.



"Lo más importante fue que dimos lo mejor de nosotras, ahora vamos a mejorar para poder destacar en el futuro", expresó la atleta de 15 años, quien por una lesión no pudo disputar el evento continental.



"Habían muchas jugadoras que no tenían experiencia en este tipo de competencias, pero con esta participación vamos ganando lo que se necesita para poder ponerlo en práctica en el futuro", percibió.



También, la colocadora, María Inés Caraccioli, dijo que seguirán en el camino de la fortalecimiento técnico para que su juego se vaya perfeccionando.



"Vamos a entrenar todos los días como siempre. La idea es exigirnos más para mejorar y hacer que este grupo sea mejor con el paso del tiempo", puntualizó.



Caraccioli, de 14 años de edad, consideró que el propósito del representativo es lograr campeonizar a nivel centroamericano, luego ganar más títulos que le den la confianza necesaria al conjunto.



Por su parte, la líbero, Andrea Zúniga de 15 años, precisó que el no tener fogueos previos a la competencia fue un factor para no posicionarse mejor en la tabla general.



No obstante, comentó que ahora el objetivo primordial es hacer de mejor manera los trabajos preparatorios. "Esto nos ayudó, y ahora nos prepararemos para mejorar en lo que hemos estado fallando".



De la mano de los entrenadores Osiel Vásquez, Hyxe Napki y Catherin Leiva, el equipo nacional buscará destacar en las competencias del futuro.