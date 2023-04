Ninrod Medina: “Vamos a enmarcarnos en digerir esto tan negativo”

COMAYAGUA, HONDURAS.- Incómodo y crítico con su equipo, Ninrod Medina lamentó que Marathón les haya arrancado el empate con un hombre menos.

“La pregunta como técnico que nos hacemos es por qué el equipo en momentos no muestra categoría, más liderazgo, saber manejar la pelota. Hoy es una locura, con diez jugadores el rival, no tener los criterios sólidos para sostener. No tenemos respuesta porque lo trabajamos y lo analizamos”, dijo el técnico de Motagua, tras el 2-2 en el Carlos Miranda.

Medina reconoce que “el club no muestra por lapsos la mejoría que se quiere” y eso les preocupa.