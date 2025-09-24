Javier López explica el triunfo ante La Liga: "Motagua quiere ser campeón"

Alajuela, Costa Rica.- Motagua conquistó un enorme triunfo ante la Liga Deportiva Alajuelense, que lo tiene soñando con dos boletos importantes de Concacaf: semifinales de Copa Centroamericana y la Champions de Concacaf 2026. Detrás de ese enorme gane está Javier López, quien le ha dado un bálsamo y un fútbol diferente tras tomar las riendas del club que había perdido los primeros tres cotejos del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

Luego del pitazo final, el director técnico español habló ante los medios de prensa donde destacó el trabajo de su equipo, el esfuerzo del Alajuelense y el sueño que tiene con lograr dos clasificaciones internacionales.

Conferencia de prensa

El estudio que hizo sobre Alajuelense: "Hemos estudiado mucho lo que hizo la Liga para ser campeona estos dos años, con todo respeto, Motagua quiere ser campeón de la Copa Centroamericana y hemos visto cómo lo hizo la Liga, eso lo logró ganando de local y de visita empató o ganó, eso es lo que queremos replicar si queremos vencer en el torneo. El objetivo era empatar con goles, ganamos por un gol, fue merecido, ya 11 vs 11 fuimos mejor de ellos". Halaga la LDA: "Quiero felicitar a la Liga, a su técnico y jugadores, es muy difícil mantenerse 75 minutos con diez, con la densidad de competición que estamos teniendo en este momento, preparar el torneo local, la Copa, futbolistas que van a sus selecciones, no es fácil preparar un partido así".