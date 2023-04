Héctor Castellón revela por qué el Honduras Progreso y Real Sociedad están en problemas

Sin ver de menos o más a sus rivales, el timonel del cuadro universitario, atendió a EL HERALDO para hablar de su camino en la fase final del torneo su mirada de la pelea del no descenso entre los dos ex equipos que dirigió y el proceso de la Selección de Honduras bajo el mando de Diego Vázquez.

¿Hasta dónde cree que pueden llegar? Medí el equipo contra Olimpia y creo que tenemos para poder llegar a realizar una buena liguilla, me dejó buena sensaciones ese partido y veo al equipo con ganas. Hay muchos argumentos que me permiten pensar que podemos hacer buenas cosas.

¿En usted cabe el término cortar jugadores por indisciplina? No es que lo corto o no, si lo hago estoy afectando al equipo y el grupo lo necesita.

Un punto es lo que los divide, ¿cómo mira el panorama? No me gustaría opinar porque son dos equipos queridos y yo estoy pensando más en ser campeón.

Con uno estuve en dos finales, una la gané y otra la perdí, pero no han podido hacer otro proyecto como esos que yo estuve. Hoy están en una situación difícil los dos, pero esto no viene de ahorita, sino algo de varios años atrás y mientras no se maneje de otra forma van a seguir en ese problema, aunque se salven en este torneo, pero si no cambian los manejos, seguirán así.

¿Cómo ve la situación que viven sus dos ex equipos en la pelea por el no descenso?

¿Cómo mira el panorama de la Selección de Honduras?

Tienen que aprovechar la Copa Oro para comenzar el proceso mundialista, ese es el primer paso que hay que dar. La Copa no es el final del proceso, sino que empieza y si no lo aprovechan de esa forma estamos empezando mal.

¿Cómo mira la serie contra México en la Copa Oro?

Todos los partidos son ganables si se hace un trabajo convencido con los jugadores que vienen a la Selección, hablar y esto es de comunicación, si el jugador está convencido no tengo dudas que el equipo nacional haga un buen torneo.

¿Futbolísticamente cómo la ha vista la Selección?

Ahí tiene una gran oportunidad el profesor Vásquez de seguir frente al proyecto. Este es el inicio del proceso mundialista.

¿Cómo valora la gestión de Diego Vázquez?

Ha hecho cosas bien, malas si lo mido por resultados, no puedo medirlo de otra manera porque no he estado adentro del proceso. Unos resultados fueron buenos, otros no tan buenos. Unas cosas me han gustado y otras no, pero cada quien maneja el equipo como piensa, pero el profe Vázquez tiene una gran oportunidad de hacer algo bueno en la Copa Oro.

¿Cómo califica los dos últimos procesos mundialistas?

Se ha fracasado porque no se ha conseguido los resultados, eso es un fracaso y jugadores han habido. Creo que la Federación ha hecho un esfuerzo para manejar los entrenadores, pero algo ha fallado y no sé si falta más política y cosas que por falta de gestión afectaron a la Selección. La gestión es falta de conocimiento de las que la manejan.