Gilberto Yearwood, candidato a la presidencia de Fenafuth: Revela sus tres principales proyectos y lo que lo motivó

Para Yearwood hay algo que no le gusta y es el que países como Panamá, cuyo deporte rey es el boxeo y béisbol, se hayan acercado mucho a Honduras. Dejó claro que los últimos fracasos no meramente culpa dirigencial, pero sí hay que mejorar.

Y sin soltar el dedo del renglón, suelta. “Y ojo que no tengo nada contra los extranjeros, yo fui 11 años extranjero, simplemente son cosas reales, que están ahí, palpables. No creemos en el hondureño”.

“Yo tengo los planes para desarrollarlos si me dan la oportunidad, porque no soy ningún vende humo. Me metí en el fútbol porque lo conozco y lo viví desde sus raíces más duras. Yo jugué descalzo al fútbol. Así paulatinamente fui cubriendo todas y cada una de las etapas, entonces, considero que en los tiempos que estamos, se puede hace algo mucho mejor por el futbol que va a beneficiar a todos”, argumentó.

¿La culpa de los últimos fracasos son por culpa de los dirigentes?, se le abordó. “No. Es un poco de todo, también hay cosas que hay que decirlas, a todas las Copas del Mundo no vamos a clasificar, me entiende, es una cosa realista, pero sí se puede mejorar por lo que significa el fútbol para nuestra sociedad”.

“Son personas que están inmersas en el fútbol, me comprendieron, esto surgió también en reunión de amigos, tomando un café y me decían ‘¿por qué no te presentas como candidato?’. Te voy a ser sincero, yo en un principio no quería, pero un amigo me dijo ‘no seas mezquino, puedes aportar mucho’, y eso me tocó el alma, fue como que me dieran una bofetada en la cara y esas son situaciones que realmente me motivaron, y el compromiso que siempre he sentido por Honduras”.

“El problema es que no quiero adelantar nada, les pido que controlemos esa ansiedad, pero sí me acompañarán algunos exjugadores de fútbol. Hay algunos que son de mi proceso y otros de los más recientes, que tendré que convencerlos, ellos están anuentes, pero a más de alguno convenceré”, afirmó.

A Yearwood no le intimida pelear la presidencia de Fenafuth con Jorge Salomón, actual jerarca y vicepresidente de Concacaf. “Perfectamente puedo competir con él, porque si hay algo que conozco es el fútbol, pero hay factores que inciden en los cuales no entro, y ustedes lo saben, pero no es ético hablar de eso, suena como insulto”.

“Hay que ser consciente de lo que realmente necesita nuestro fútbol, hay que tener paciencia, es algo muy importante y delicado. Yo arriesgo más que lo que puedo ganar”, argumentó el también exdiputado al Congreso Nacional de Honduras.

Sus proyectos y su ayuda a los técnicos hondureños

No es de amiguismo, ni tampoco de hacer favores que vayan en contra del fútbol, pero Gilberto Yearwood tiene algo claro y es ayudarle a que los entrenadores nacionales tengan una mejor preparación.

A él lo une una eterna amistad con ‘Primi’ Maradiaga, por lo que se le consultó si estando él en la Fenafuth el DT podría llegar a la Selección Nacional de Honduras. Fue sensato en su respuesta, como suele ser.

“Tendrían que darse muchas cosas, esto es como todo. Nosotros fuimos compañeros como jugador pero no sería lo ideal para nuestro fútbol porque sería sinónimo que no han salido más técnicos nacionales, ¿me entiende? Con tanto tiempo que ha pasado y que no haya salido un técnico, no es posible”, analizó.

Se refirió a la gestión de Salomón en la Fenafuth. “Considero que no soy la persona indicada, por estar aspirando al cargo, para pronunciarme en términos sobre ese aspecto, tendría que ser una persona más neutra, porque no me gustan las injusticias y podría caer en ellas”.

Eso sí, categórico fue al decir que se le tiene que dar las gracias a este tipo de gente que llegó en un momento delicado a la Federación. “Hay que evaluarla y agradecer a las personas que nos han brindado su tiempo y todo pero que han cubierto una etapa en el deporte, ellas tienen que darse cuenta de eso”.

Sus proyectos principales, los enumeró. “Fútbol menor, darle una mejor preparacióna los técnicos, y mejorar la estructura e infraestructura del fútbol, también mejorar las canchas. Esas son cosas necesarias en nuestro fútbol, de donde pasarán generaciones y generaciones, pero siempre hay otras cosas que en el camino hay que prestarles atención”.

Antes de concluir, fue enfático y crítico sobre algo que le aturde, y es la privatización del fútbol en Honduras. Además, aseguró que los que tienen apoderados del balompié hondureño quieren cambiar la el artículo de las elecciones para elegir al presidente de la Federación.

“Pretenden privatizarlo. El Estado no ha dado una asignación para el fútbol, pero ellos pretenden renunciar a cierta cantidad de dinero. Desde 1980 que se aprobó por el Congreso Nacional, entonces, como quien dice, ‘renunciamos a lo que nos da el Estado y adquirimos nuestra independencia’, cuando esto no es así, esto es de toda la sociedad hondureña. Es una situación bastante delicada porque también quieren cambiar el artículo de las elecciones. Eso no puede ser”, aseguró.

SÉPALO

Las elecciones para conocer al nuevo presidente de la Federación Nacional de Fútbol serán entre los meses de junio y julio del 2023. Este jueves (10:00 am) hay un Congreso en Siguatepeque donde los postulantes deberán presentarse y llevar su papelería para que inicie el proceso de inscripción.