Futbolista del PSG confirma su salida tras el adiós de Mbappé

“Fue hace casi siete años y yo estaba lejos de sospechar que íbamos a vivir juntos tal aventura. Fue el comienzo de siete años donde mi vida diaria y mi corazón vibraron rojo y azul. Siete años de recuerdos que me marcaron para siempre. Siete años de recuerdos humanos y deportivos de valor incalculable. Desde los días sin preocupaciones de mi infancia hasta mis primeros pasos como profesional, ustedes dieron la mejor base para el hombre y jugador que aspiro a convertirme”, arrancó en su comunicado de despedida Ethan Mbappé.

“Por todo lo que me dieron en este tiempo, por todas estas personas maravillosas que has puesto en mi camino y por la forma en la que me hiciste crecer, en nombre del sincero amor que te tengo, te digo gracias y adiós Paris Saint Germain”, sentenció el mediocampista, publicando una foto besándose la camiseta del equipo parisino.