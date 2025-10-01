Eduardo Espinel acepta nerviosismo y pide apoyo de la afición previo al Olimpia vs Cartaginés

Espinel reconoció que espera un partido distinto al disputado en Costa Rica, donde su equipo perdió intensidad en la segunda mitad. Sin embargo, dejó claro que Olimpia no modificará su idea de juego y que la clave estará en mantener la concentración y la entrega durante los 90 minutos.

Tegucigalpa, Honduras.- El técnico de Olimpia , Eduardo Espinel , fue contundente en la antesala del decisivo juego ante Cartaginés por la Copa Centroamericana . El uruguayo aseguró que el equipo no puede confiarse en la ventaja lograda en la ida y que lo primordial será “olvidarse del resultado pasado” para salir con responsabilidad y carácter en busca del triunfo.

Consciente de lo que está en juego, el estratega destacó la importancia de la afición, que casi agotó las entradas para el duelo en el Nacional. “Se hacen sentir y eso es bueno para el espectáculo. Tenemos que contagiar nuestro juego con el apoyo de la gente”, expresó, subrayando que el objetivo es llevar al León a semifinales y seguir poniendo en alto el nombre del fútbol hondureño.

“Hay que olvidarse del partido pasado. No hay que jugar con el resultado porque eso ya es historia. Tenemos que hacer un buen trabajo, tomar responsabilidad, buscar ganar y ver lo que vaya saliendo en el partido. Pero vuelvo a repetir: hay que olvidarse del resultado pasado.

¿QUÉ ESPERA DE CARTAGINÉS?

El partido será muy diferente a lo que se jugó en Costa Rica. Nuestro primer tiempo fue mejor que el segundo allá donde perdimos intensidad. Sin embargo, nosotros no cambiaremos nuestra idea con respecto a la ida.

RIVALIDAD DE COSTA RICA- HONDURAS

Sí, las selecciones se enfrentarán y llena ese folclor de emoción porque el fútbol es lindo. En estos campeonatos hay grandes equipo de ambos países, es parte del fútbol eso que se compara los equipos y las selecciones. Pero bueno nosotros tenemos que toma la responsabilidad que Olimpia debe trabajar y sacar adelante el objetivo de llegar a semifinales.

CERCA DE CONCACHAMPIONS

De manera personal mañana se espera un apoyo y me siento bien porque es una copa que por primera vez vivimos en esta zona. Por más que hemos estado en otras copas, hemos tenido una experiencia magnífica. Tenemos nervios, tenemos nervios y mucho compromiso porque tenemos una carga enorme, pero sobre lo que se puede hay que disfrútalo porque no todos los días se juega eso.

¿Siente obligación sacar a flote a Olimpia tras la eliminación del Motagua?

No voy hablar de los rivales. No lo mire y no sé cómo se desarrolló e igual el partido de hoy tampoco se porque la verdad estoy metido con Olimpia. Y cuanto más lejos llegue Olimpia en las fases, más los demás hablarán del fútbol hondureño y yo estoy incluido en el fútbol hondureño. Nosotros independientemente de lo que pase con los otros equipos, tenemos que tomar una bandera de Honduras para que gane Olimpia y quede bien el fútbol hondureño.