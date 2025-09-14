EN VIVO: Marathón recibe al Choloma en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.- En la continuación de la jornada 9 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras el Marathón y CD Choloma se enfrentaron en el estadio Yankel Rosenthal.
Marathón subió al liderato del certamen con 18 puntos y un partido más que Olimpia, que tiene 17; mientras Cholomia sigue de penúltimo con cuatro unidades.
Así fue el minuto a minuto del Marathón vs Choloma:
¡Triunfo verdolaga!
Minuto 94: Termina el juego. Victoria 1-0 de Marathón con anotación del argentino Messiniti, los verdes son líderes del certamen de manera momentánea con 18 puntos.
¡Atajadón de Samudio!
Minuto 80: Leverón hace un tiro libre y Samudio evita el empate de Choloma.
¡Casi gol olímpico!
Minuto 68: Alexy Vega intenta un gol olímpico y Truque no se lo permite, lo envía a tiro de esquina. Amonestado José Palacios en Choloma.
¡Gol del Marathón!
Minuto 53: ¡Gooooooool del Marathón! El argentino Messiniti logra desviar el balón y establece el 1-0.
¡Inicia el segundo tiempo!
4:00 PM: Comienza la segunda parte y no se reportan cambios en ambos clubes.
¡Termina el primer tiempo!
Minuto 45: El árbitro no agrega tiempo y concluye la primera parte con empate 0-0.
Nueva amarilla en el Choloma
Minuto 42: Segunda amarilla en el Choloma y es para el juvenil Christian Canales.
Amarilla en el Choloma
Minuto 37: Primera amarilla en el Choloma y es para el delantero Marco Aceituno.
¡Lo busca Marathón!
Minuto 24: Brian Farioli le sirve de taquito a Alexy Vega, pero realiza una mala decisión, un centro para nadie dentro del área.
Primera amarilla del juego
Minuto 14: Cartulina amarilla para el panameño Javier Rivera de Marathón.
Se mantiene la paridad
Minuto 12: Partido bastante parejo hasta el momento, Choloma le juega de tú a tú a los verdes.
¡Inicia el juego en San Pedro Sula!
3:00 PM: Marathón y Choloma ya están jugando en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.
Rubilio Castillo en el Yankel
2:43 PM: Rubilio Castillo está presente en el estadio para ver a su equipo, el ariete está próximo a debutar con los verdes.
11 del Choloma
2:26 PM: Choloma sale con Jeison Truque, Brayan Félix, Yeison Mosquera, Johnny Leverón, Cristian Canales, José Palacios, Mario Martínez, Yovani Bermúdez, Yethson Chávez, Yasser Santos, Hesler Díaz y Marco Tulio Aceituno.
11 del Marathón
2:22 PM: Marathón sale con César Samudio, José Aguilera, Javier Rivera, André Orellana, Iván Anderson, Jaylor Fernández, Brian Faroli, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Alexy Vega y Nicolás Messiniti.