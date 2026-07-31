Director operaciones FIFA denuncia que empleados fueron engañados con proyecto Infantino

Madrid, España.- El director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, ha denunciado este viernes que la administración del organismo ha sido engañada con la iniciativa de abrir el Mundial a inversores privados, "que es el proyecto de una sola persona" y que en su opinión "no debe seguir adelante". En un comunicado remitido a Associated Press (AP), Lamour asegura que "el proyecto que ha suscitado tanta polémica y debate no es un proyecto de la FIFA. Y mucho menos es un proyecto de la administración de la FIFA. Es el proyecto de una sola persona". "Los vicepresidentes de la FIFA, los miembros del Consejo de la FIFA, las confederaciones, las federaciones, los jugadores, las ligas, los clubes y los aficionados no fueron los únicos a los que se ignoró. La propia administración de la FIFA también fue engañada", afirma.

También asegura que "esta mentira por omisión durante muchos meses y este ejercicio unilateral del poder no son trivialidades", sino que "son indicativos de una falta de confianza, una falta de transparencia, una falta de discernimiento, una falta de buen gobierno. Y una grave falta de respeto". "Este proyecto no solo no debe seguir adelante —por razones obvias que ni siquiera es necesario enumerar aquí—, sino que ha llegado el momento de que los dirigentes políticos del fútbol se planteen las preguntas adecuadas y tomen las decisiones correctas. En relación con este proyecto y con lo que vendrá después. Todos deben asumir su responsabilidad. Porque cada vez resulta más difícil para la administración de la FIFA trabajar en estas condiciones y cumplir su misión", indica.