Diego no se ‘relaja’ tras gane de Motagua a Real España y revela por qué no jugó Rodrigo Auzmendi

Pero Diego Vázquez entiende que dos goles no son motivo para relajarse ya que la vuelta va a ser más complicada que el juego de esta noche en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

8

¿Sirvió el parón para analizar al rival?

9

Sí, sirve para mejorar, para mecanizar, para mejorar detalles, yo sabía que no iba a ser el mismo partido de la vuelta, porque veníamos de jugar dos torneos, de jugar y viajar entre semana, aunque la gente no entienda, los que estamos dentro de esto, jugar y viajar partidos de Concacaf no es lo mismo, ahora sabíamos que iba a ser diferente en la cancha, nos sirvió para mejorar estos detalles, debemos seguir mejorando.

10

¿Ya está sentenciada la llave?

11

Se critican muchas cosas, que solo jugamos a los centros, por ahí hay equipos que hacen goles de centro, pero no dicen nada. Hoy hicimos goles jugando por dentro, se critica cualquier cosa, entiendo que es el trabajo de ustedes, faltan 90 minutos más, no nos creemos que ya estamos porque es el peor error que podemos cometer.

12

¿Qué fue lo mejor que hizo Motagua ante Real España?

13

Estar ordenados, manejar bien la pelota, hacer mejor los relevos, hacer daño en el momento que tuvimos que hacer daño, hacer un gol, me dijeron en el entretiempo que fue lícito, entonces el partido pudo terminar 3-0, manejar bien el sistema que desarrollamos.