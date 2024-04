Daniel Meléndez responde sobre si llamó “mono” a Darixon Vuelto y cuenta su versión

¿Qué pasó realmente Daniel?

Ayer estuve escuchando las declaraciones que dio Darixon, pero no, en ningún momento de partido yo le mencioné esa palabra, los dos tuvimos un roce ahí en una jugada, donde a mí me dan el balón, se la paso a mi compañero y él viene por detrás y me pega. Yo le dije ‘ey, qué te pasa’. Él me dijo, levántate güirro culer... güirro hijo de tantas... No te agarré bien me dice, espérate que te agarre bien. Yo le dije, ‘ok, dale’. Pero hasta ahí, no le mencioné esa palabra ni le falté el respeto”.

¿También hubo roce con Tatum?

Con Tatum yo me llevo, a veces hablamos, con él si tuve roce, pero nada, como amigos. Fue la calentura del partido, yo le decía ‘negrito morris’, pero tampoco le dije esa palabra que dice Darixon. Incluso en una jugada por la banda nos palabreamos cerquita del árbitro asistente y él hubiera escuchado que yo le dije esa palabra.

¿Por qué se calentó Darixon Vuelto con vos?

Es que Darixon anda caliente desde el partido que le ganamos aquí 1-0, porque yo le empecé a decir que no nos iban a ganar y en una jugada él me vino por la espalda y me pegó sin pelota. Yo le pregunté por qué hacía eso. Ahí empezó a decirme cosas y sacarme hasta a mi madre.

Al final del partido en el Olímpico, ¿qué pasó realmente?

El partido terminó y vimos que se estaba armando un relajo, yo fui a defender a mis compañeros y en ningún momento fui a buscar a Darixon, que estaba alegando con otro compañero de él, llegó a buscarme, ahí está la foto, yo estaba alegando con otro compañero de él, Darixon vino hacia a mí y me me pegó un pechugón y me dijo, ‘te voy a matar a pij... güirro hijo de...