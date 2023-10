César Vigevani satisfecho tras goleada a Real España “El equipo jugó inteligente de principio a fin”

A Vigevani también le pidieron una explicación a la salida de Iván “Chino” López, quien recibió su finiquito por parte de la directiva azul. ¿Qué pasó realmente?

“Creo que lo explicó bien Emilio, lo que pasa es que se habló y después se preguntó que había pasado. Lo primero que quiero aclarar es que con la plantilla nosotros estamos bien. Entiendo que es el juego que se genera, generarnos que Motagua, que la plantilla, que hay inconformidad, lo entendimos ese juego, pero no participamos, no somos parte. Lo que sí te puedo decir es que el “Chino” López habló conmigo en la noche previa ante Saprissa, hablamos un montón, tuvimos una charla muy amena, me manifestó su tema, yo le pedí que lo pensara hasta diciembre, pero ya estaba decidido con la familia inclusive y por eso no jugó ante Saprissa. Yo respeté la decisión, al otro día ya sacaron el comunicado Emilio, estaba todo arreglado para el otro día, lo vi muy tranquilo y muy seguro con la decisión que había tomado. Hablamos con los referentes y el Chino ya tenía la decisión totalmente tomada”, contó Vigevani.

“Todo lo que se habló después fue para buscar lío donde no hubo, por eso la plantilla respondió como lo hizo, porque tenemos un grupo sólido, un grupo que sabe a dónde apuntamos y nosotros siempre vamos a respetar al decisión de un jugador, si no está enfocado para seguir en el equipo hay que respetarlo. El que está acá tiene que estar enfocado, cada partido es una final, lo aclaro y creo que el tema ya queda cerrado”, agregó sobre el tema de Iván López.