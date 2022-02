¿Cuándo y cómo se jugará la tercera jornada de la Liga Nacional de Honduras?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Este sábado 5 de febrero se reanuda la actividad deportiva en la Liga Nacional de Honduras con la tercera jornada del torneo de Clausura 2022.



Cabe recordar que los compromisos eliminatorios de la Selección obligaron al torneo local a prolongar sus partidos.

LEA: Reinaldo Tilguath: 'queremos rescatar el fútbol...'



Real España será el encargado de abrir la jornada ante Motagua en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, Cortés.



Mientras que en La Ceiba, el Vida se verá contra el Marahón y Platense ante el Victoria.



Mientras que Olimpia jugará ante Honduras Progreso y Real Sociedad contra los Lobos de la UPN.

ADEMÁS: ¿Por qué el béisbol es un deporte que se está muriendo en Honduras?

Así se jugará la tercera jornada

Sábado

-5:00 PM:

Olimpia vs Honduras Progreso

Estadio Marcelo Tinoco



-7:00 PM:

Real España vs Motagua

Estadio Morazán



-7:00 PM:

Platense vs Victoria

Estadio Excélsior



-7:30 PM:

Vida vs Marathón

Estadio Ceibeño

Domingo

-3:00 PM:

Real Sociead vs UPN

Estadio Roberto Martínez Durón

DE INTERÉS: Teófimo López es nombrado embajador internacional del Distrito Central