Estados Unidos descarta por lesión a dos de sus hombres para enfrentar a Honduras  

MINNESOTA, ESTADOS UNIDOS.- La selección de Estados Unidos, casi con un boleto para Qatar, enfrentará con dos bajas a la eliminada y débil Honduras por la décima primer jornada de la eliminatoria rumbo al Mundial 2022.



En elenco estadounidense aunque tenga dos bajas, ha demostrado tener su fortaleza como conjunto y no en individualidades.



VEA: Tyson Núñez: "Está puesta la lápida. No ha habido buena actitud de los federativos"



El capitán Tyler Adams y el defensa Chris Richards fueron descartados para enfrentar a la H.



Según explicaron, Adams ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva derecha, mientras que Richards se lastimó el tobillo.



ADEMÁS: "Bolillo" confirma su mando en Honduras: “Renunciar no, yo no abandono los barcos así”



“Los jugadores continúan siendo evaluados para establecer un cronograma para su regreso” a los campos de juego, señalaron los federativos de ese país.



A cuatro fechas del final del octogonal, Estados Unidos ocupa el segundo lugar con 18 puntos y Honduras el último con tres.



DE INTERÉS: Uruguay enfrenta a Venezuela para mejorar sus chances de clasificar a Catar