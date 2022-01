Fernando Mira: "El Vida fue 75 minutos mucho mejor que Motagua"

El técnico del cuadro rojo, Fernando Mira, lamenta no haber sacado la victoria en esta visita ante Motagua. Foto: David Romero / EL HERALDO.

DANLÍ, HONDURAS.- El Vida disputó su segundo partido fuera de casa, donde no logró la victoria, pero considera provechoso de cara a su debut en casa.



El técnico del cuadro rojo, Fernando Mira, lamenta no haber sacado la victoria en esta visita ante Motagua, donde solamente logró el empate 0-0.



"Pienso que los resultados nos saben a poco por lo que fuimos en la cancha, hoy nos hubiéramos llevado los tres puntos y los jugadores estuvieron bien".



También considera que sus dirigidos deben mejorar mucho en el aspecto de definición. "Nos faltó más concentración en definición, creo que tuvimos dos goles, pero es parte del juego y tenemos que trabajar más".



Y asegura que: "Creo que el Vida fue 75 minutos mucho mejor que Motagua, pero después ellos tienen buenos jugadores y nos causó algunos problemas".



Asegura que el problema de definición lo vinieron en los dos partidos de inicio en este torneo Clausura. "Pasó lo mismo con UPNFM, ahora con Motagua y tenemos que trabajar más en definición. Tomamos malas decisiones, no fueron las correctas".



Pero considera que: "Para este partido mejoramos mucho en los procesos ofensivos, pero hay que trabajar para ganarse los tres puntos. Nosotros en cada partido nos proponemos sacar los tres puntos y hoy pensábamos llevarlos".