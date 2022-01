Platense vence 2-1 a Real España en el Excélsior

PUERTO CORTÉS.- Platense terminó con su mala racha que comenzó el 26 de agosto del 2021. El Tiburón tenía 14 partidos sin conocer la victoria y este día le propinó al Real España su segunda del Clausura 2021 de la Liga Nacional.



Los escualos tuvieron que venir de atrás para salir con los tres puntos del estadio Excélsior. Todo comenzó mal gracias a un golazo de Júnior Lacayo, quien se estrenó con la camisa de la Máquina luego de jugar en el Comunicaciones de Guatemala.



“Lacayito”, como le dice de cariño, recibió un enorme pase de Kevin Álvarez desde la derecha al minuto dos y con un toque sutil dejó sin opciones a Rafa Zúniga, que no pudo evitar la caída de su marco.



Real España dominó prácticamente todo el juego, pero dos zarpazos de Platense le dieron el triunfo. Primero tuvo que venir Bayron Rodríguez y probar suerte desde fuera del área.



Sí, desde la frontal sacó un zapatazo de derecha que Luis “Buba” López no pudo evitar y se marcaba el empate en un Excélsior que enloqueció con el tanto al minuto 30.



La euforia se mantenía intacta y al minuto 37, una falta de Daniel Meléndez sobre Joshua Nieto iniciaría la remontada de los escualos. Cabe recordar que el volante de Real España se fue amonestado por la infracción.



Jorge Cardona se paró frente a la pelota y con un centro medido puso la esférica en la cabeza de Álvaro Klusener, quien llegó justo a la cita y le cambió el rumbo al balón que se introdujo en el marco de Luis López para el 2-1.



El grito de “Tiburón”, “Tiburón”, “Tiburón”, bajaba de las gradas y motivaba a los jugadores que vieron cómo su afición se llevó una victoria luego de una mala racha de 14 partidos sin ganar en la Liga Nacional. El último triunfo fue el 26 de agosto del 2021 ante Marathón 3-1.



Ya para el segundo tiempo, Real España se fue en busca del empate, pero Platense tenía bien definido lo que iba a hacer, defender bien y esperar su momento para crear daño al contraataque.



Al final el cerrojo nunca se abrió y los escualos sumaron los primeros tres puntos del Clausura 2021 y ganaron un tanque de oxígeno con respecto a su situación en la tabla por el no descenso.

Alineaciones y cambios

Platense: 1.Rafael Zúniga, 2.Anthony Cervantes, 5.Marcos Martínez, 7.Byron Rodríguez (William Moncada 80’), 8.Joshua Nieto (Yasser Santos 65’), 9.Álvaro Klusener (José Canelas90+1), 14.Jorge Cardona, 20.Héctor Aranda, 26.Elder Ramos,28.Federico Maya y 31.José David Montoya.



Suplentes: 3. Rubén García, 10. Jorge Ojeda, 12. Eli Palma, 13.José Canelas, 18. William Moncada, 22. Jorge Castrillo, 29.Edson Rocha, 32. Yasser Santos y 34. Bruno Alemán.



Tarjetas amarillas: Héctor Aranda (52’)



Tarjetas rojas: No hubo



Real España: 22. Luis López, 5. Franklin Martínez (José Reyes63’), 6. Devron García, 16. Carlos Bernárdez, 19. Ramiro Rocca,21.Kevin Álvarez, 27. Gerson Chávez, 42.Heyreel Saravia (WisdomQuaye 84’), 59.Migue Carrasco, 15.Junior Lacayo (Maikel García45’) y 31. Daniel Meléndez (Júnior García 81’).



Suplentes: 4. Mayron Flores, 8. José Reyes, 11. Omar Rosas, 24.Carlos Mejía, 25. Maikel García, 26. Marco Aceituno, 29. WisdomQuaye, 50. Júnior García, 51. Bryan Ramos, 37. MaysonVelásquez, 48. Aaron Zuniga y 52. Jeferson Flores.



Tarjetas amarillas: Daniel Meléndez (37’)



Tarjetas rojas: No hubo



Estadio: Excelsior