Alexia Putellas hace doblete y gana también premio The Best a mejor futbolista de 2021  

PARÍS, FRANCIA.- Menos de dos meses después de haber hecho historia ganando el Balón de Oro, la española Alexia Putellas sigue haciendo historia la lograr este lunes el Premio The Best a la mejor futbolista en 2021, otorgado por la FIFA en una ceremonia virtual desde Zúrich.



La centrocampista del FC Barcelona, de 27 años, realizó una extraordinaria temporada en 2021, ganando con el club azulgrana el campeonato español, la copa y, sobre todo, la Liga de Campeones.



En las votaciones, Putellas se impuso a su compañera en el Barcelona Jennifer Hermoso y a la australiana del Chelsea Sam Kerr.



La ganadora sucedió en el palmarés a la inglesa Lucy Bronze.



La ceremonia de entrega de estos premios se celebró de manera virtual, sin público y sin la mayoría de protagonistas, como consecuencia de la pandemia del covid-19.