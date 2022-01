Henry Figueroa podría regresar al fútbol en el torneo Clausura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Henry Figueroa, zaguero de 29 años, no juega desde marzo de 2020 cuando estaba en Marathón y el torneo se suspendió con el inicio de la pandemia en Honduras, posteriormente en junio fue inhabilitado para cualquier actividad deportiva por la Comisión Antidopaje de Costa Rica al encontrar indicios de dopaje, caso del cual fue absuelto en octubre de 2021 por el Tribunal de Dopaje tico.



Ahora el presidente del Vida, Luis Cruz, quiere al jugador en su equipo y ya tiene un acuerdo con él, de hecho ha estado entrenando con el grupo las últimas dos semanas y recibió el visto bueno de Fernando Mira para su fichaje.



De momento, Henry, de 29 años, junto a su abogado están a la espera de la resolución del Tribunal de Costa Rica que indique que está libre de culpa y así proceder con su fichaje, sin embargo este documento lleva meses esperándolo y las inscripciones en Honduras finalizan el 31 de enero.



A nivel nacional se manejaba que el futbolista no podía jugar en el torneo por una suspensión de seis meses que le hizo la Comisión de Apelaciones por amenazas de muerte al árbitro Óscar Moncada, pero el Vida asegura que Figueroa puede participar ya que todas las resoluciones disciplinarias de ese torneo fueron anuladas por haberse cancelado el torneo por la pandemia.



Es la razón por la que Cruz y el cuerpo técnico rojo cuentan con el exdefensor de la Selección Nacional para este campeonato.



"Nosotros enviamos toda la documentación a la Liga para pedir permiso que se incorpore al equipo, estamos contando con él para este torneo. Ahora falta que FIFA envíe toda la documentación sobre su caso, pero es un jugador que nos puede ayudar", informó Luis Cruz en una entrevista a Grupo Opsa.



"Legalmente está listo (para ser fichado), él ha cumplido con el período de inhabilitación, pero necesitamos el pase de FIFA que indique que esté libre para ser contratado".



En caso que la documentación no llegue para finales de mes, Figueroa no podrá ser inscrito, pero el club no tendrá problemas por esto ya que "tenemos otro central de peso (Marcos Velásquez) que fue capitán del Everton de Chile y que está arribando mañana (sábado) al país".



Aún así, Luis Cruz dice que "esperamos que todo se solucione, tenemos intenciones de esperarlo, sabemos de su calidad, todos cometemos errores y tenemos una nueva oportunidad. Yo hablé con Henry y quiere trabajar, hacerlo bien y si tenemos que esperarlo, lo esperaríamos", expresó.