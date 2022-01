Real Madrid venció al Alcoyano y cicatriza su herida en Copa del Rey

ESPAÑA.- Frente al equipo que ya le eliminó el año pasado en este estado de la competición copera, el Real Madrid se adelantó en el marcador frente al Alcoyano (de la tercera categoría del fútbol español), con un cabezazo del brasileño Éder Militao (38).



El equipo alicantino no se rindió y logró empatar en el minuto 65 con un gran gol de Daniel Vega (65).



A diferencia de hace un año, cuando el Alcoyano forzó la prórroga para sentenciar la eliminatoria en el tiempo extra, el Real Madrid no se dejó sorprender y se llevó el pase con dos goles afortunados de dos jugadores que comenzaron en el banquillo: Marco Asensio (75) e Isco (77) (aunque finalmente quien empujó la pelota a la red fue el portero José Juan).



"Si no luchas aquí, sufres y acabas perdiendo... como el año pasado", destacó tras el partido el técnico italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti.



Tras acusar a sus jugadores de seguir de vacaciones por perder en Getafe en la última jornada liguera el pasado fin de semana, Ancelotti se mostró este miércoles más satisfecho: "Las vacaciones se terminaron tras el partido del Getafe, hoy hemos cumplido".