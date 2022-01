¿Qué pasará con Gastón Díaz tras la salida de Pedro Troglio de Olimpia?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En julio de 2021 la directiva olimpista anunció a Gastón Díaz como refuerzo del club a petición de Pedro Troglio, sin embargo, desde que llegó el jugador no ha mostrado mayores resultados.



Gastón, luego de coronarse tetracampeón con Olimpia y con la repentina salida de Troglio, dijo estar listo para afrontar el nuevo torneo, pero con el temor de que la situación cambie.



"Yo sinceramente estoy tranquilo, no me han dicho nada en cuánto a mi continuidad, la dirigencia, si no me dicen nada, yo estoy con toda la expectativa de seguir y demostrar lo que uno vino a hacer al club", expresó Gastón.

"Yo lo hablé (con Troglio) en su momento cuando no tenía mucha continuidad y él me manifestó lo que pensaba y quedó ahí. Eso está perfecto porque fue quien me trajo, sabe mis condiciones, yo las sé, pero también tenía jugadores de muy buen nivel y era muy difícil hacer un cambio en ese momento", explicó sobre sus pocos minutos en el Rey de Copas.



"Me fui de vacaciones y estuve disfrutando con la familia, muy lindo Roatán y estuve disfrutando ahí, corrí un poco en la playa. Espero que empiece el torneo salvo que me digan otra cosas y tenga que resolver", agregó.



Por la poca participación, el cambio de técnico y contando con que sólo le quedan seis meses de contrato, Díaz se convertiría en otro fichaje de Troglio que estaría fuera de los Albos.



