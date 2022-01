Sin Pedro Troglio, Olimpia comienza pretemporada rumbo a ser pentacampeón  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En ausencia de Pedro Trogio y con pruebas covid-19, el Olimpia comenzó la mañana de este lunes la pretemporada rumbo a ser pentacampeón de la Liga Nacional.



Después de que Troglio saliera del conjunto blanco, la directiva aún no define quién sería el próximo director técnico, que según se ha filtrado será un personaje de peso.



VEA: Kevin Álvarez es baja para el Real España y regresa a jugar al Norrköping de Suecia



Los Albos arrancarán su preparación de la mano del técnico Juan Carlos Espinoza, con quien consiguieron el primero tetra campeonato.



Los futbolistas del Rey de Copas se realizaron este lunes la pruebas para detectar coronavirus, posteriormente comenzarán con ejercicios de calentamiento.



ADEMÁS: Confirman negociaciones con Marathón: Kervin Arriaga está cerca de regresar al Platense

Cueva del León

Al hisopado acudieron todos los jugadores que tienen contrato: German “Patón” Mejía, Edwin Rodríguez, Carlos Pineda, José Mario Pinto y Diego Reyes, entre otros.



Eddie Hernández, Yustin Arboleda y Jerry Bengtson cuentan con un permiso especial y no estuvieron en las pruebas.



Otros ausentes fueron Allan Banegas y Samuel Córdova. El primero tiene contrato, pero se marchará a préstamo y el segundo no será renovado. Ambos llegarían a las filas del Victoria.



DE INTERÉS: Troglio: “Me han llamado 10 técnicos argentinos que quieren que los recomiende en Olimpia”



Michael Chirinos y Elvin Casildo son los únicos dos jugadores que no arrancarán los trabajos, porque todavía se encuentran en recuperación por las operaciones tras lesiones.



Olimpia abrirá el telón de torneo Clausura ante la Real Sociedad el próximo 15 de enero.