Los principales participantes del Rally Dakar 2022

YEDÁ, ARABIA SAUDITA.- Estos son los principales participantes del Rally Dakar, que se disputa en Arabia Saudita el 1 al 14 de enero:

1. Kevin Benavides (ARG/KTM)

2. Ricky Brabec (USA/HONDA)

3. Sam Sunderland (GBR/KTM)

4. Daniel Sanders (AUS/KTM)

5. Skyler howes (USA/HUSQVARNA)

7. Pablo Quintanilla (CHI/HONDA)

18. Toby Price (AUS/KTM)

42. Adrien Van Beveren (FRA/YAMAHA)

52. Matthias Walkner (AUT/KTM)

90. Danilo Petrucci (ITA/KTM)

200. Stéphane Peterhansel (FRA) Edouard Boulanger (FRA)/AUDI

201. Nasser Al-Attiya (QAT) Matthieu Baumel (AND)/TOYOTA

202. Carlos Sainz (ESP) Lucas Cruz (ESP)/AUDI

203. Jakub Przygonski (POL) Timo Gottschalk (GER)/MINI

204. Nani Roma (ESP) Alex Bravo Haro (ESP)/PRODRIVE

207. Giniel De Villiers (RSA) Dennis Murphy (RSA)/TOYOTA

210. Cyril Despres (FRA) Taye Perry (RSA)/PEUGEOT

211. Sébastien Loeb (FRA) Fabian Lurquin (BEL)/PRODRIVE

238. Laia Sanz (ESP) Maurizio Gerini (ITA)/MINI







