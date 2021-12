Ex delantero de Real Madrid, Álvaro Morata, ahora jugará para el Barcelona  

BARCELONA, ESPAÑA.- El ex jugador de Real Madrid y Atlético de Madrid, Álvaro Morata, jugará para el Barcelona, según ya anunciaron medios de España.



El Club y futbolista ya llegaron a un acuerdo, como lo anuncia diario Sport este viernes 31 de diciembre en su portal: “Barça-Morata: Acuerdo sellado hasta 2023”.



Para Xavi Hernández, director técnico del Barca, Morata sería el 9 que el equipo necesita. El mercado de fichajes se abre este próximo sábado.



Según el periodista italiano Romeo Agresti, Morata y Barça han llegado a un acuerdo total por el que el delantero se unirá al cuadro azulgrana hasta 2023 (18 meses garantizados) con opción a otro año.



Pese a lo anterior, Juventus no pondrá oposición a la salida de Álvaro si encuentra un delantero en el mercado, por ejemplo, Mauro Icardi, quien no está teniendo la suficiente actividad en el PSG.