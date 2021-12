Cristiano Ronaldo cierra el 2021 con gol y triunfo del Manchester United

LONDRES, REINO UNIDO.- El Manchester United cumplió en su partido ante el Burnley, al que superó 3-1, y subió al sexto lugar, acercándose a la zona de Champions, este jueves en la 20ª jornada de la Premier League, que se despidió así de 2021.



Los 'Red Devils' se distanciaron en el marcador con tantos del escocés Scott McTominay (minuto 8) y un autogol de Ben Mee (27), que tocó en un disparo de Jadon Sancho.



Cristiano Ronaldo (35) firmó el tercero de los locales, después de que un fuerte disparo de McTominay fuera tocado por el arquero Wayne Hennessey para enviar al palo. En el rechace, el astro luso aprovechó para marcar.











El Burnley (18º) acortó en el 38 por medio de Aaron Lennon.



En la segunda mitad el marcador ya no se movió aunque el Manchester United sustituyó al marfileño Eric Bailly en el 65, aparentemente con problemas físicos.



Con esta victoria, el Manchester United suma 31 puntos y sube del séptimo al sexto puesto. Alcanza a puntos al West Ham (5º) y se aproxima a cuatro puntos de la zona de Liga de Campeones, que marca el Arsenal (4º).



Este jueves tenía que haberse jugado otro partido en la liga inglesa, el que debía enfrentar a Everton y Newcastle, pero había sido aplazado por el covid-19. Los otros dos partidos de esta jornada que fueron pospuestos por las infecciones debidas a la pandemia fueron el Arsenal-Wolverhampton y el Leeds-Aston Villa, que debían haberse jugado el martes.



Con el choque de Old Trafford ganado este jueves por el Manchester United, la Premier League se despidió del año 2021.



No tardará en arrancar en el nuevo año 2022, ya que su 21ª jornada empieza el sábado 1 de enero, donde destaca un atractivo pulso entre el Arsenal y el líder Manchester City.



El domingo, el partido estrella será el que mida a Chelsea (2º) con Liverpool (3º).



En la 20ª jornada, el Manchester City ha consolidado su liderato. Ganó 1-0 el miércoles en su visita al Brentford (14º) y amplió su ventaja sobre sus dos principales perseguidores, que tropezaron en esta jornada intersemanal.



El Chelsea no pasó del empate 1-1 en casa con el Brighton (10º), quedando así a ocho puntos del City, y el Liverpool perdió 1-0 el martes en Leicester, viéndose descolgado a nueve puntos de la primera posición.



Este jueves se anunció además el aplazamiento por covid-19 de un partido del sábado en la 21ª jornada, el Leicester-Norwich, por las infecciones y lesiones que sufre el equipo visitante.