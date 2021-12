“Los quiero y los querré siempre. Volveré. ": La triste despedida de Troglio en Olimpia

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De un momento a otro el rumor se convirtió en realidad. Pedro Troglio dejó de ser entrenador de Olimpia por dirigir al San Lorenzo de Almagro en Argentina, y en su despedida del olimpismo dejó palabras reconfortantes.



A las 3:00 de la tarde del pasado miércoles un comunicado de la directiva olimpista anunció de manera formal la salida de Troglio del club.



Horas más tarde, el argentino desde su natal país se despidió del equipo y de la afición.



“Agradecerle a Rafa Villeda, a Osman Madrid y a todos los dirigentes porque fueron ellos los que me dieron esta posibilidad. A los utileros, a los kinesiólogos, a los médicos, a los choferes de los buses", comenzó diciendo el que se convirtió ícono de los Albos.



"Ni hablar de los jugadores que son los que han tirado a la cancha la idea de uno y que lo han hecho de manera increíble. Siempre dándole vuelta a la historia, reinventándose cuando la crítica se ponía un poco desmedida como este campeonato, donde pasamos momentos difíciles", añadió.



“Me han escrito un montón de jugadores y yo les he llamado a todos. Ellos saben lo que siento por ellos, hemos generado una relación muy fraternal de mucha amistad, más allá de la relación jugador-técnico", manifestó.



Asimismo, detalló que "conformamos una familia y por eso conseguimos todo lo que ganamos. No es fácil salir tetracampeón, no es fácil ganar en el Azteca, ganarle al Seattle ni al Montreal Impact. No fue fácil salir adelante después de lo que vivimos este semestre”.



Troglio volverá a Honduras el primero de enero y se marchará definitivamente el día siguiente.



