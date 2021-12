Gustavo Reggi: "Olimpia es el mejor de Honduras y Centroamérica"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde su llegada a Honduras para tomar las riendas del Olimpia -en junio de 2019-, Pedro Troglio se ha encargado de devolver a lo más alto a un equipo que tenía tres años de no ganar nada, llegando al punto de dominar a placer la Liga Nacional, de la cual ahora son tetracampeones.



Con un estilo peculiar, el oriundo de Luján ha devuelto al Viejo León a lo más alto del fútbol hondureño, pero en el banquillo Merengue no ha estado solo, ya que siempre ha tenido el apoyo de su mano derecha; Gustavo Reggi.

Reggi ha vivido de cerca cada uno de los momentos más importantes en la era de Pedro Troglio al frente del Olimpia y como no podía ser de otra manera vivió muy de cerca el nuevo hito en la historia del Albo, el único dos veces tetracampeón.



Luego de la obtención del título número 34 del León ante Real España en el Estadio Morazán, Gustavo Reggi no ocultó las sensaciones que ha dejado el tetra dentro del cuerpo técnico de los Leones, el cual asegura que son el mejor equipo de Honduras y Centroamérica.



"Uno en eso no piensa, solamente en salir campeón. Nosotros solo pensamos en lo que es el semestre, que fue duro, muy duro, pero esto es lo más lindo, que los jugadores que uno los tiene día a día estén con esta sonrisa. Por supuesto también me da felicidad ver celebrar a toda la gente olimpista, comenzó diciendo Reggi.



Asimismo el asistente técnico argentino añadió: "El grupo es un fenómeno, un grupo ganador fuera y dentro de casa, internacionalmente también... Olimpia es el mejor de Honduras y Centroamérica, no queda duda".

La mano derecha de Troglio

Reggi recordó que siempre ha estado al lado de Pedro Troglio desde que es técnico, relatando lo feliz que se siente por ver a sus dirigidos celebrar un nuevo campeonato.



"Como técnico siempre he estado al lado de Pedro, y como jugador son sensaciones distintas cuando uno entrena, para nosotros como cuerpo técnico, tenemos 35 jugadores y son todos nuestros hijos, la felicidad de ellos es también nuestra", manifestó.



Para Reggi no es poca cosa haber ganado cuatro títulos consecutivos en Honduras, en donde reconoce que hay muy buenos equipos y un buen nivel de competencia.



"Independientemente de todo, los títulos se disfrutan por igual. Ahora estoy feliz de ver a nuestros jugadores celebrar así el título, que no es cosa fácil, más aquí en Honduras donde hay buenos equipos", concluyó.

