Buffon sobre el paso de Cristiano por la Juve: "Dejó de ser un equipo"

TURÍN, ITALIA.- El legendario exportero de la Juventus, Gianluigi Buffon, desató la polémica luego de que se refiriera al paso del astro portugués Cristiano Ronaldo por el cuadro Bianconero durante tres años.



La contratación de CR7 a la Juve rompió el mercado de fichajes en 2018 y generó muchas expectativas en el cuadro italiano, el cual tenía como su principal apuesta conquistar de una vez por todas la Champions League.

Sin embargo, la Vechia Signora en la prestigiosa competición nunca logró estar a la altura a pesar de haber traído al cinco veces campeón de la Champions, y en las tres temporadas que duró su paso por Turín se marcharon de manera prematura.



Esta situación fue determinante para que Cristiano pusiera en duda su continuidad con la Juve y finalmente se marchara al Manchester United, lo que finalmente terminó desatando las críticas de sus excompañeros de vestuario.



Uno de ellos fue Buffon, quien ahora milita en el Parma de la Serie B, mencionando que el paso del luso por el cuadro Bianconero no estuvo a la altura, ya que no pudieron conseguir su principal objetivo.

"La Juventus tuvo la oportunidad de ganar la Champions League el primer año que llegó, fue el que estuve en el PSG, y no pude entender que sucedió. Cuando regresé, trabajé con Ronaldo durante dos años y lo hicimos bien juntos, pero creo que la Juventus perdió ese ADN de ser un equipo, dejó de ser un equipo", explicó.



Buffon hizó énfasis en que la Juve no volvió a ser el mismo equipo competitivo que por ejemplo en 2015 y 2017 logró disputar la final de la Champions, señalando que eran un club con experiencia y que con CR7 perdieron todo eso.



"Llegamos a la final de la Champions en 2017 porque éramos un equipo lleno de experiencia, pero sobre todo éramos un todo. Perdimos eso con Ronaldo", señaló.



El exportero de la Juventus y la selección de Italia se ha sumado a Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini como los excompañeros del astro portugués que han revelado las sensaciones que dejó en el club su paso por el equipo, coincidiendo los tres que no estuvo a la altura.



