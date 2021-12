Gutiérrez: “Tenemos que hacer un partido distinto; en el fútbol cualquier cosa puede pasar”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muy triste, tocado por el resultado, el entrenador mexicano del Real España, Raúl “Potro” Gutiérrez, se presentó a la conferencia de prensa donde mencionó que buscará levantar al equipo en lo anímico para buscar al remontada, de la que dice que todavía nada está escrito.



El estratega aclaró el tema de la ausencia del delantero y goleador argentino Ramiro Rocca, quien no pudo ser de la partida debido a un tema de salud. Espera contar con él para el encuentro definitivo en el Morazán de San Pedro Sula el próximo jueves.

LEA TAMBIÉN: Olimpia vence 2-0 a Real España y acaricia el tetracampeonato de Liga Nacional

Resultado remontable: “Creo el fútbol es muy caprichoso en todo sentido; vimos que ellos aprovecharon la localía junto con las circunstancias que habían. Hicimos un partido muy desconectado y entonces el próximo juego será más complejo, nosotros tenemos que hacer el gasto pero no hay nada definitivo. Dicen por allí que el 2-0 es el marcador más engañoso y yo no comparto, pero por situaciones de voltereta se ha hecho ese dicho. Tenemos que dar la cara, hacer un partido distinto, mostrar el escudo del Real España en el pecho como debe de ser y defenderlo como debe ser. El juego será otro encuentro, complicado pero es fútbol y todo puede pasar”.



Así levantará al plantel: “Uno tiene un consejo de vida, que cuando andas perdido hay que volver a las bases y esa es una situación que siempre da resultados. Hay que recordarles eso, el juego de hoy no hubo desempeño, eso te lo puedes permitir con otros equipos y no contra Olimpia y en una final; entonces, pagamos factura. Estos son partidos de alta competencia y se necesita alto nivel de atención que no tuvimos”.



Fortaleza mental para levantarse: “¡Más les vale! (risas). Son circunstancias, el equipo ha venido creciendo en la parte mental y nosotros simplemente vamos a acudir a esos mensajes y recomponer la figura que tenía el equipo. Cuando quieres hacer algo distinto que te dio resultados, haces esto. Falta un partido, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar”.

FOTOS: Celebración Merengue y a un paso de la 34: Las imágenes del triunfo de Olimpia en la final



Razones de ver un equipo sin ánimo: “Es difícil saber, esa desconexión empieza por la iniciativa de juego, el sobresalto del partido, el rival que por supuesto hizo su labor para no permitir conectar. Soy convencido de que el equipo dejó de hacer muchas cosas de las que había sido ejemplar mostrando una estructura a la hora de jugar. Cuando vienes practicando una forma y en un partido cambias, sale lo que hoy salió. Hay que volver a poner a los jugadores en sintonía y atenerlos a ellos. Es difícil explicar qué pasó porque hay que hablar con ellos”.



Salud de Ramiro Rocca: “Estas son de esas circunstancias que te caen en el peor momento. Teníamos a tres jugadores refriados y Ramiro Rocca era uno de ellos, al que más le pegó la enfermedad. Afortunadamente se les hizo la prueba del covid-19 y salieron negativos. Los otros eran Kevin Álvarez y Carlos García, eso nos obligó a darle otro giro a la plantilla inicial. El equipo había venido jugando con Darixon por afuera y con Ramiro y Omar Rosas por dentro, cuando tuvo ese cambio no tuvimos productividad”.

VEA: Memes destrozan a Real España tras caer frente a Olimpia en la ida de la final