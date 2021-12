Reina Varela, dirigente, ex de la Ultra Fiel y la primera en ingresar al estadio Nacional  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tiene 62 años de edad, desde que tenía 7 años es aficionada del Olimpia y no se podía perder esta gran final ante Real España pese a que el país está en medio de una pandemia.



Reina Varela llegó temprano al estadio Nacional de Tegucigalpa (a eso de las 11:30 am), era la primera que estaba parada frente al portón número 10 del sector de Sol Este. Junto a sus nietas, Alejandra y Diana, llegó al coloso capitalino, identificadas con la camisa del equipo de sus amores y con la confianza de sacar un resultado positivo.



"Siempre me ha gustado el fútbol, era futbolista, jugaba federado, estuve en el Coruña de la Kennedy, era defensa central, era un poco dura", cuenta Doña Reina de 62 años.

Ella reveló que es dirigente de las Ligas Menores del Olimpia, donde ha visto crecer y llegar al primer equipo a varios futbolistas.



"Me dediqué a las Ligas Menores, a andar ayudando ahí, todavía sigo, he visto jugadores como Roger Rojas y Carlos Pineda llegar a primera división", comentó.



"A los niños hay que apoyarlos, inculcarles que el fútbol es la manera de sacarlos de los vicios, por eso me apasiona", agregó Doña Reina. "En la casa todos somos Olimpia, solo tuve un nieto que ya falleció y era Motagua", recordó la aficionada número uno de los Leones.

Sobre cómo considera que le irá al Olimpia en esta primera final, esto respondió: "Olimpia es Olimpia y siempre en las finales se ponen las pilas. Este escudo del Olimpia es un amor, una pasión al fútbol, es lo más sano que puede haber aquí, el fútbol".



Por último, Reina Varela contó que fue miembro de la barra Ultra Fiel años atrás.

"Yo anduve en la Ultra Fiel, pero dejé eso por la edad, nosotros éramos fundadores de la Ultra, ellos tienes mucha historia, los quiero mucho a todos".

