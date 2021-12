El Barcelona busca la reacción ante el Elche en Liga

En la era Xavi, Barcelona aún no ha logrado levartarse de la crisis.

MADRID, ESPAÑA.- El Barcelona se enfrenta el sábado al Elche en la 18ª fecha de LaLiga en busca de una reacción en el campeonato español, donde el club azulgrana no puede permitirse ceder más puntos.



Tras perder contra el Betis (1-0) y empatar con el Osasuna (2-2) en las dos últimas jornadas ligueras, el Barcelona se halla en la octava posición de la clasificación a 18 puntos del líder, el Real Madrid.



"Necesitamos una victoria urgente", aseguraba el técnico del Barça, Xavi Hernández, tras ese encuentro, consciente de las necesidades de un equipo, alejado de los equipos cabeceros de la clasificación.



El Elche (16º), un equipo que pugna por alejarse de la zona de descenso a segunda división, que tiene a sólo dos puntos, se perfila como un rival asequible para la reacción de los azulgranas.



El partido contra los ilicitanos puede ser una ocasión para seguir dando minutos a Dani Alves, que el martes se estrenó con la camiseta azulgrana en la derrota en los penales 4-2 frente al Boca Juniors en la Copa Maradona celebrada en Riad.



Una victoria permitiría cortar con la racha de cuatro partidos sin ganar, incluido el amistoso del martes en Arabia Saudí, y tomar aire a las puertas del parón navideño.

'En el buen camino'

Por delante, el Real Madrid recibe al Cádiz (18º) en busca de tres puntos que le permitan ampliar su ventaja al frente del campeonato.



"Es pronto para hablar de favoritos, pero estamos en buen camino", afirmó el delantero merengue Karim Benzema el miércoles en la gala de los premios AS del deporte, cuando su equipo marcha con ocho puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Sevilla.



El equipo merengue no podrá contar con su lateral Marcelo ni con su centrocampista croata Luka Modric, tras dar ambos positivo por Covid-19 el miércoles.



Los merengues se enfrentarán a un necesitado Cádiz (18º), que marca el descenso a Segunda División.



Por detrás, el Sevilla recibe al Atlético de Madrid (4º), que ha perdido fuelle tras sus dos últimas derrotas en el campeonato español, la última el fin de semana pasado contra el Real Madrid.



Una victoria permitiría a los rojiblancos, animados tras pasar a octavos de la Champions, reducir distancia con Sevilla y Betis (3º) a la espera de jugar el miércoles su partido aplazado contra el Granada de la 9ª fecha.



El 'Cholo' Simeone contará con la baja sensible de Antoine Griezmann, víctima de una lesión muscular producida en el choque contra el Real Madrid.