Júnior Lacayo se cobró la deuda y por fin anota a Motagua dándole una puñalada para sentenciar la Liga Concacaf

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Júnior Lacayo tenía una deuda pendiente, nunca le había marcado gol al Motagua durante lo enfrentó con la camisa del Victoria, Olimpia y Marathón, pero el nacido en La Ceiba Honduras rompió esa sequía en el mejor escenario: la final de Concacaf.



Lacayo aprovechó la primera pelota que tuvo. Todo nace de un error del defensor motagüense Wesly Decas quien en su intento de anticipar al delantero Juan Anangonó, se fue en blanco y le dejó en plenitud el balón al jugador crema quien ganó línea de fondo, centró y apareció el hondureño en el segundo palo y mató.



El delantero lo gritó a todo pulmón, no le importó que era a un equipo hondureño, pues se comportó como profesional y levantó de sus asientos a los aficionados del conjunto chapín que corearon su nombre a todo pulmón.



Motagua se cayó a pedazos, la estrategia de Diego Vázquez falló y después de ir ganando por dos de diferencia no pudo sostenerla y condenó al equipo que se entregó en el segundo tiempo con el ingreso de Lacayito.



Este es el cuarto gol de Lacayo en la Concacaf League. Le hizo uno al Once Deportivo y doblete al Alianza de El Salvador, a este le sumamos el que le acaba de marcar a los Cremas. El jugador estaría amarrando su contrato para el próximo torneo ya que este se le finaliza, pero ha sido clave para el técnico William Coito quien lo usa como el revulsivo en el segundo tiempo.