Técnico de Comunicaciones: “Llegar hasta aquí y no quedar campeón es un golpe muy grande”  

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Con mucha sinceridad y seguro de lo que dice, el entrenador de Comunicaciones, el uruguayo William Coito, está confiado que es ahora o nunca que deben de dar el golpe en la mesa para volver a la palestra internacional ganando la final de la Concacaf League al Motagua.



El sudamericano explicó que el equipo que se duerma, pierde, por eso adelanta de que desde que el árbitro mexicano pite, la pelea será intensa. Manifiesta que no se volverán locos porque sería darle ventaja al rival. Coito no quiere perdonar a un rival al que ya le ganaron el primer round.



Así se prepararon para la gran final: “Venimos bien, confiados del trabajo que se ha hecho, sabemos que Motagua es un equipo con muchas virtudes y será muy difícil. Lo respetamos y ellos vienen y han soñado con este título al igual que nosotros. No tenemos que cometer errores, los dos equipos dejarán todo dentro de la cancha, de eso no me queda duda y quien sea inteligente saldrá adelante. Confiamos en lo que hemos venido haciendo a lo largo de este torneo y así será”.



El Comunicaciones que veremos este martes: “Comunicaciones es un equipo que tiene una idea clara y lo hemos demostrado a la largo de este torneo, hemos jugado de visita y hemos sacado resultados de visita con una forma de juego que no vamos a renunciar a eso. Regalarle el balón y el campo a Motagua lo hace muy peligroso y nuestro equipo es muy intenso que presiona en campo contrario que busca hacer retroceder al rival con fútbol”.



Motagua viene eliminado y vendrá con todo: “Los dos equipos tenemos mucho que perder. Llegar hasta aquí y no quedar campeón es un golpe muy grande para cualquiera. Si bien Motagua ya no pelea su campeonato interno, va a dejar todo por ser campeón; igual nosotros, vamos a dejar todo por este título y después buscar el campeonato nacional. Es una oportunidad que hoy tenemos y el día de mañana no sabemos si volverá, no podemos dejar escapar esta oportunidad y vamos a dejar todo en el terreno de juego para lograrlo”.



Presión extra por ser el primer club de Guatemala en una final: “Estar en Comunicaciones siempre genera una presión porque es un equipo que siempre busca ganar. La tenemos que manejar, por supuesto, pero todas esas cosas como la ansiedad y presiones tenemos que transformarlas en positivas y esas cosas positivas las tenemos que escribir en una nueva historia en el fútbol nacional para poder manejarla”.



