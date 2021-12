Comunicaciones respeta a Motagua: “Tenemos cautela porque el rival es fuerte”  

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- En Comunicaciones se habla de optimismo, quieren ganar esta final para buscar que el fútbol de Guatemala vuelva a la palestra, pero al mismo tiempo, saben que no será nada fácil, en frente tienen a un Motagua que llega herido y buscará arruinarles la fiesta que tienen preparados.



En conferencia de prensa asistieron los referentes del club, el portero y capitán Kevin Moscoso, también el defensor Rafael Morales. Ambos tienen el mismo discurso; están con ganas de disputar la final, pero no se fían del Motagua, que a pesar que en la ida se impusieron, el rival viene decidido a cobrar venganza.



“Para ninguno es un secreto de que será un partido intenso, muy peleado y con ambos momentos. Así como en ida fuimos a buscar la victoria no vamos a esperar ni a especular. Hemos tratado de proponer nuestras ideas y eso nos ha ayudado a sacar resultados en las canchas de los rivales. Y el juego que se viene saldremos a buscar la victoria y jugarlo como una final”, manifestó el portero de Cremas Kevin Moscoso.



El guardián y capitán del equipo chapín habló del argumento que tendrán en la cancha del Doroteo Guamuch Flores: “El primer argumento y el más claro es que somos un equipo muy ordenado tácticamente y sin duda somos fieles a la idea de juego, tenemos futbolistas de mucha calidad que lo hacen les sale muy bien. Si remarco algo del equipo es la unión y certeza que tenemos”.



Para Rafael Morales, estar en una final es un momento único y cómo tal, saldrán a proponer porque son locales y buscarán que la copa no salga de Guatemala. “Hay motivación y está demás decir, es una final internacional. Estamos emocionados de estar en ella y vamos a ganarla. Tenemos confianza en lo que hemos venido haciendo, aunque el fútbol es de circunstancias y cualquier cosa puede pasar”.



Morales es titular y cuenta que el equipo quiere rematar y eso se siente en el camerino. “El grupo está concentrado y claro de lo que tendrá que hacer durante los 90 minutos. Lógicamente hay muchas emociones y cautela porque sabemos que Motagua es un rival muy fuerte, es un equipo que tiene claras sus armas, el grupo lo sabe y estamos esperando con alegría esta final.



