Comunicaciones cerró filas a puerta cerrada para enfrentar a Motagua por la final

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- En Comunicaciones hay optimismo. El equipo crema se ha aislado del mundo exterior y a puerta cerrada cerró su preparación para enfrentar el partido ante Motagua por la final de la Concacaf League de este martes.



Los chapines no hicieron el reconocimiento de prensa de la cancha del Doroteo Guamuch Flores, pues conocen perfectamente este terreno y solamente entrenaron en su sede. No tendría novedades en su alineación, pues el entrenador hizo descansar a los titulares en el juego de cuartos de final del torneo local.



El equipo está concentrado apenas a dos cuadras del hotel donde se hospeda Motagua. No hay mucho ambiente de aficionados con banderas o camisas en las calles como ocurre en Honduras, pero sí se han citado para hacer un banderazo de apoyo en el hotel HolydayInn donde descansan.



“El equipo no hace entrenos en el estadio en la previa del partido, entrenó por la mañana en la cancha donde lo hace a diario. Únicamente Motagua ha pedido como la manda Concacaf, hacer reconocimiento de cancha”, manifestó Diego Garrido, jefe de prensa de los cremas.



Para este encuentro los controles en el tema de bioseguridad estarán muy altos, pues será el primer partido con público en la capital por más de año y medio, pues debido a los altos índices de contagios de covid-19, únicamente se hizo la venta de 5,000 entradas que ya fueron vendidas.



La afición de “Cremas” ya acaparó toda la boletería y únicamente los aficionados de Motagua que hicieron el trámite por medio del cuadro hondureño, podrán ingresar al estadio, pues al ser el primer encuentro que tendrá público, están ansiosos de ver fútbol en directo.



En el terreno de las acciones únicamente estarán los jugadores disponibles más los oficiales del partido que son: árbitros, comisarios y elementos de seguridad y cuerpo de bomberos que estará dando asistencias de emergencia. Los reporteros gráficos estarán en las gradas.



El partido inicia a las 9:00 de la noche y los portones para los aficionados se abren a las 7:00 PM. Habrá toma de temperatura y la mascarilla es obligatoria portarla durante todo el tiempo que ingrese al recinto.



Los miembros de la bioseguridad gubernamental estarán llevando el control de todo, pues dependiendo del comportamiento, el pilotaje podría abrir los escenarios para el resto de partidos de la liga local guatemalteca.