Sergio Ramos sobre duelo con Real Madrid: "Voy a ir a muerte con el PSG"

PARÍS, FRANCIA.- Luego de un polémico sorteo que se tuvo que repetir por un error de los organizadores, los octavos de final de la Champions League dejaron grandes encuentros, pero el que acaparará todas las miradas será el que disputen Real Madrid y Paris Saint-Germain.



Y es que no solo por tratrse de dos de los mejores equipos del mundo es que este duelo acaparará todos los reflectores, ya que marcará el reencuentro entre Sergio Ramos y los Merengues luego de que el ceterano defensor abandonara el club la temporada pasada.

El club francés visitará a los de la capital española para el duelo de vuelta en el Santiago Bernabéu, lo que significará para Ramos un reencuentro con la afición de la que no se pudo despedir por el contexto de la pandemia del covid-19.

"Voy a ir a muerte con el PSG"

Horas después de que se conociera su reencuentro con el Real Madrid, Sergio Ramos manifestó que le hubiese gustado que le tocara otro equipo, pero que ahora defenderá a muerte los colores del PSG.



“El destino es caprichoso. Me hubiese gustado que nos hubiera tocado otro equipo. Sabéis el cariño y amor que tengo al Real Madrid. Ahora me toca defender al PSG y haré todo lo posible por pasar. Es el equipo que apostó por mí. Voy a ir a muerte por el PSG”, comentó el español.



El zaguero de 36 años no ocultó su alegría por regresar a casa, en la cual dejó un legado impresionante.

