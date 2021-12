La Juventus es "igual de grande que el Manchester City", advierte Senna

La Juventus 'no viene pasando por un buen momento pero es un grande', insistió Senna, para el que será 'una eliminatoria muy bonita'.

MADRID, ESPAÑA.- El director de Relaciones Institucionales del Villarreal, Marcos Senna, se mostró relativamente aliviado este lunes tras el segundo sorteo de la Champions, que le ha emparejado con la Juventus, aunque advirtió que el club italiano "es igual de grande".



"Es una entidad a la que hay que tener mucho respeto", dijo Senna a la televisión Movistar+, tras la repetición del sorteo de octavos de la Champions, tras unos errores debido, según la UEFA, "a un problema técnico" en el primer sorteo, que fue declarado nulo.



En este sorteo anulado, el Villarreal había quedado emparejado con el Manchester City, uno de los favoritos al título.



"No podemos negar que con el Manchester City viniendo de una final (de Champions la temporada pasada) sería todo más complicado", dijo Senna, recordando, no obstante, que la 'Juve' "es igual de grande que el City".



La Juventus "no viene pasando por un buen momento pero es un grande", insistió Senna, para el que será "una eliminatoria muy bonita".



El partido de ida de octavos se jugará en febrero en el estado de La Cerámica y la vuelta en Turín en marzo.