Mbappé logra un doblete que le coloca segundo en tabla de goleadores en Francia

PARÍS, FRANCIA.- Kylian Mbappé marcó los dos goles de su equipo, el PSG, en la victoria de este domingo contra el Mónaco por 2-0, en la 18ª jornada de la Ligue 1, y se colocó a dos tantos del líder de la tabla de anotadores, el canadiense Jonathan David, del Lille.



Mbappé lleva nueve dianas y está en segunda posición en la tabla, junto a otros cuatro jugadores, mientras que David, que no anotó, lleva once.



Tabla de goleadores tras los partidos de la 18ª jornada del campeonato de la liga 1 francesa de fútbol:



11 goles: David (Lille)



9 goles: Ajorque (Estrasburgo), Bayo (Clermont-Ferrand FC), Ben Yedder (Mónaco), Laborde (Rennes), Mbappé (París SG)



8 goles: Diallo (Estrasburgo), Gouiri (Niza), Terrier (Rennes)



7 goles: Blas (Nantes), Delort (Niza), Ekitike (Reims), Faivre (Brest), Khazri (Saint Etienne)



6 goles: Hwang (Burdeos), Kolo Muani (Nantes), Paqueta (Lyon), Payet (Marsella), Thomasson (Estrasburgo)



5 goles: Boufal (Angers), Diop (Mónaco), Alberth Elis (Burdeos), Frankowski (Lens), Honorat (Brest), Kalimuendo-Muinga (Lens), Le Douaron (Brest), Mavididi (Montpellier), Toko Ekambi (Lyon)



4 goles: Centonze (Metz), Chavalerin (Troyes), de Preville (Metz), Dembele (Lyon), Dieng (Marsella), Dolberg (Niza), Fofana (Lens), Gameiro (Estrasburgo), Germain (Montpellier), Lauriente (Lorient), Mangani (Angers), Mollet (Montpellier), Mounié (Brest), Rashani (Clermont-Ferrand FC), Saïd (Lens), Savanier (Montpellier), Sulemana (Rennes), Under (Marsella), Volland (Mónaco), Wahi (Montpellier), B. Yilmaz (Lille)