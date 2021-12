Pedro Troglio sobre su plantel: "Es para sacarle el sombrero a este grupo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, podría convertirse en el primer técnico de la Liga Nacional el obtener el tetracampeonato con los Albos al término del torneo Apertura.



Después de un partido sufrido ante el Vida en el cierre de las semifinales, el argentino contó como lo ha asimilado el grupo tras avanzar a la gran final en la que tendrá que enfrentar al temido Real España del Potro Gutiérrez.



“Fue un partido y una serie dura donde terminamos ganando 3-2, pero por sobre todo las cosas en una llave difícil donde teníamos en contra la ventaja deportiva, lograr clasificar a otra final con tantos problemas que hemos tenido, jugando con chicos jóvenes y con futbolistas lesionados, es para sacarle el sombrero a este grupo", dijo Troglio sobre la llave que enfrentó en semifinales al equipo de Fernando Mira.



Aunque no todos los partidos se ha jugado de la misma intensidad, Pedro Troglio reconoció que aveces no se juega tan bien. “Es factible que no hayamos sido brillantes, pero somos muy efectivos, tenemosun equipo con chicos jóvenes que están peleando arriba; hoy no hemos sido finos con la pelota, pero en el segundo tiempo lo manejamos sin problemas”.



El argentino sabe que está a las puertas de hacer historia en Honduras al ser el primer técnico en obtener el tetracampeonato.



“Me siento feliz por donde estamos, otra vez en una final y estamos con posibilidad de salir campeón. A lo largo de los 180 minutos hicimos mejor las cosas. Otra vez en una final dedicada a mi familia, a mi esposa, que se banca esa locura mía del fútbol y estar lejos de mis hijos; ya son dos años a tres de estar bastante tiempo separados. En dos años o tres, habré visto a mi esposa seis o siete meses, pero está valiendo la pena y ojalá que lo valga el fin de semana que se viene”.