Max Verstappen, nuevo campeón del mundo de Fórmula 1

ABU DABI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS.- El piloto neerlandés Max Verstappen, de 24 años, se proclamó este domingo campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, después de conquistar 'in extremis' el Gran Premio de Abu Dabi, último de la temporada 2021, por delante de su rival Lewis Hamilton.



El piloto de Red Bull ganó su décima carrera esta temporada para finalizar en el Mundial por delante de Hamilton, siete veces campeón del mundo.



El título de constructores fue para Mercedes, mientras que el tercer cajón del podio este domingo en el circuito de Yas Marino lo ocupó el español de Ferrari Carlos Sainz.



La carrera y el Mundial se resolvieron en un escenario digno de película, con los dos rivales igualados a puntos (369,5) antes de esta final.



En esas condiciones la ecuación era sencilla: el mejor clasificado se proclamaría campeón.



Todos creían casi hasta el final que éste sería Hamilton, autor de una mejor salida y líder durante la mayor parte de la carrera.









