Juan Anangonó, goleador de los Cremas: "Dimos un paso muy importante"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Juan Anangonó, verdugo de Motagua en el Estadio Nacional, salió muy satisfecho en el triunfo de 2-1 ante las Águilas por la final de ida de la Liga Concacaf.



"Es muy importante, y más el esfuerzo que hicimos todos, un gran desgaste y gran trabajo. No es fácil venir acá, jugar un partido con esa intensidad y ganarlo", comenzó diciendo el delantero de Comunicaciones.



Los Cremas jugaron un partido muy inteligente en el que no se achicó ante la silbatina del público en el Nacional. "Sabemos que dimos un paso muy importante hoy, pero todavía no hemos conseguido nada, queda un partido en nuestra casa y tenemos que ser inteligentes".



Tras obtener el triunfo de visita, Anangonó tiene solo una cosa en mente, quedar campeón por primera vez de la Liga Concacaf, ya que asegura que buscará "hacer prevalecer nuestra casa y quedarnos con el título".





