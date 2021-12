Olimpia sin juego seductor vence 2-0 al Vida y siente aroma de final en la Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sin un juego atractivo o seductor, el Olimpia no aprovechó a totalidad la localía ni que el Vida tuvo un jugador menos y al final de cuentas con un ínfimo 2-0 venció a los visitantes en el Estadio Nacional en primer partido de semifinales de la Liga Nacional.



Fue hasta el minuto 56 que Jamir Maldonado abrió el telón de los goles. En el 93 Jerry Bengtson dio la sorpresa y aumentó la ventaja a 2-0.



La fiesta en las gradas fue durante 90 minutos: estadio lleno y la Ultra Fiel, barra organizada del León, armó el espectáculo para que los Merengues se motivaran, pero no fue tan efectivo.



Con el 2-0 a favor el equipo de Pedro Troglio ya siente el aroma de estar en la final de la Liga Nacional.



Sin embargo, el juego no es definitivo y en La Ceiba se definirá la situación cuando Olimpia visite a los cocoteros.



Alineaciones

Vida: Roberto López; Carlos Sánchez, Bryan Barrios, Juan Pablo Montes, Carlos Argueta; Roger Sander, Sergio Peña, Denis Meléndez, Marvin Bernárdez; Luis Palma y Ángel Tejeda.



Olimpia: Edrick Menjívar; José García, Brayan Beckeles, Jonathan Paz, Javier Portillo; Carlos García, José Mario Pinto, Edwin Rodríguez, Christian Altamirano; Jerry Bengtson y Eddie Hernández.

