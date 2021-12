Vuelco en la cabeza de la Premier League, Manchester City nuevo líder  

LONDRES, INGLATERRA.- El Manchester City es el nuevo líder de la Premier League tras imponerse 3-1 al Watford (17º), en una 15ª jornada en la que el Chelsea (3º) cedió el primer puesto tras perder 3-2 ante el West Ham (4º) y se vio superado también por el Liverpool (2º).



Liderado por un Bernardo Silva en un estado de forma espectacular, el City saldó con solvencia su visita a un Watford que se mantiene en la zona baja de la clasificación.



Raheem Sterling abrió el marcador con un cabezazo a centro de Phil Foden nada más comenzar (4) y sentenció Silva con un doblete (31 y 64).

El delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández maquilló el resultado para los 'Hornets' en el tramo final (74).



Con esta victoria, el equipo entrenado por Pep Guardiola toma el mando de la Premier con 35 puntos, uno más que Liverpool y dos por encima del Chelsea.



Guardiola se mostró contento por el juego de su equipo, pero aseguró que sus hombres "deberían haber matado antes el partido".



"Creamos muchas ocasiones. En el fútbol lo más difícil es llevar la pelota a la red, pero volvimos a jugar muy bien", añadió.

Origi da el triunfo a los 'Reds

'El Liverpool se había colocado líder provisional tras vencer con muchas dificultades en su desplazamiento a Wolverhampton (8º), gracias a un solitario gol del belga Divock Origi en el descuento



Los 'Reds' fueron muy superiores a los 'Wolves', pero pese a las numerosas ocasiones se encontraron con la resistencia de la defensa y, sobre todo, del arquero portugués José Sa.



No fue hasta el descuento (90+4) cuando el equipo entrenado por Jürgen Klopp logró perforar el arco londinense, con un pase en largo hacia Mohammed Salah, un gran control del egipcio que le permitió entrar en el área con ventaja y su centro lo remató a la red a la media vuelta Origi.

"Los otros resultados no eran realmente importantes, solo queremos ganar nuestros partidos", relativizó Klopp. "Jugamos hace tres días un derbi y es fácil mentalizarse porque es el partido del año. Después tienes que volver a poner la máquina en marcha y luchar como lo hicimos hoy", destacó.



La jornada del sábado había comenzado con el Chelsea como líder, pero los 'Blues' cayeron derrotados 3-2 en el derbi londinense frente al West Ham pese a haberse adelantado en dos ocasiones en el marcador, con los goles del brasileño Thiago Silva (28) y de Mason Mount (44).



Pero los hombres de Thomas Tuchel, que han sustentado su éxito en una defensa impermeable, no hicieron honor este sábado a su reputación antes sus vecinos de Londres.



El argentino Manuel Lanzini marcó de penal el 1-1 en el minuto 40 y Jarrod Bowen empató de nuevo (2-2) de potente disparo raso en el 56.

Chelsea paga los errores en defensa

El portero senegalés Edouard Mendy, en el origen ya del penal que supuso el primer gol de los 'Hammers', se vio sorprendido en el primer palo por un centro-chut de Arthur Masuaku que dio la victoria del West Ham en el 87.



"Odiamos perder, pero ahora hay que digerirlo", admitió Tuchel a la BBC, quien consideró que su equipo no hizo un mal partido. "No ha sido para volverse locos, pero en algunos detalles tenemos que mejorar".

El técnico alemán tampoco dio mayor importancia a la derrota: "Si hubiésemos ganado no nos habrían dado el título".



También este sábado, el Newcastle logró una victoria fundamental en sus aspiraciones por salvar la categoría, al superar a un rival directo, el Burnley, por 1-0 gracias a un gol de Callum Wilson (40).



Con esta victoria, el Newcastle abandona el puesto de colista, aunque con 10 puntos empata con Burnley y el Norwich City, que el domingo frente al Tottenham tendrá la ocasión de abandonar la última plaza.



Southampton (14º) y Brighton (9º) empataron a un gol en otro encuentro del sábado, un resultado que permite a ambos equipos de mantenerse, por ahora, fuera de la zona de peligro.