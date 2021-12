Hernán 'Bolillo' Gómez: "Me tocó ver gente llorar después del partido contra Panamá"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la eliminatoria casi sentenciada rumbo al Mundial de Qatar 2022, Hernán el 'Bolillo' Gómez platicó con EL HERALDO sobre los partidos que se vienen en 2022 y situaciones difíciles que le ha tocado vivir en estos días al mando de la H.



"Me tocó ver el camerino después del partido contra Panamá, gente llorando, casados con hijos y llorando, para mí futbolisticamente es el golpe más duro que me han dado", dijo el entrenador colombiano referente a la dolorosa derrota ante los panameños.



Referente a la debacle en el Olímpico, esto dijo el colombiano: "Son un montón de comentarios que hay que tratar de cambiarlos, cuando nos hizo el primer gol Panamá, yo sentí lo que pasó en la tribuna y me pasó agua caliente por todo el cuerpo, sí me entendés, como que se dañó el ambiente y nos transmitimos todo eso".



LEA: Así va la tabla de clasificación de Concacaf al mundial



Gómez, a pesar de la situación crítica en la eliminatoria, dijo que el grupo lo palpa más como familia. "Pero si veo que hay una unión y que hay una autocrítica de los muchachos. Uno se paró y dijo 'nos falta esto...' y todos los muchachos lo oyeron y no hay choques. Para mí hay familia".



Finalmente, el colombiano dijo que aún no está dicho todo y que la octagonal representará más sufrimiento para la afición. "Estamos en un mal momento, pero también le digo a la afición, esto no es de la noche a la mañana porque son ya dos eliminatorias. Vamos a sufrir mucho rato más, porque ya hay inseguridad. Yo no tengo inseguridad, pero tengo que buscar el camino que es".

Aquí la entrevista