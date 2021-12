Ramiro Rocca: “El sueño de todos es llegar a la final y levantar la copa”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Su currículo como sus cartuchos venían cargados de goles y desde su llegada empezó a explotar de alegría las gargantas aurinegras.



“Obviamente que venía con un cartel por la cantidad de goles que había metido en Municipal, pero vine con mucha motivación y tranquilidad a Real España”, dispara el delantero que vino a saciar la sed del gol en la Máquina y que hoy tiene soñando a todos los catedráticos con la copa 13.



Y es que decir gol de Real España es prácticamente lo mismo que decir Ramiro Rocca. Sus 11 festejos en el Apertura y sus 19 como aurinegro así lo certifican.



“Estamos manejando un poco la ansiedad y los nervios, porque son partidos importantes, pero nos estamos poniendo a punto para esa semifinal ante Motagua”, reconoce vía teléfono el depredador del líder de las vueltas regulares.



Él es tan goleador como peculiar. “Yo soy de River, pero crecí en la época de Palermo y lo admiraba mucho; como Martín hacía tantos goles y yo jugaba en la misma posición, me veía en él, festejaba como él y todo”, cuenta entre risas al remontarse a aquellos inicios en su pueblo Hughes, una provincia de Santa Fe, Argentina.



Tras abrirse campo en la segunda de su país voló hacia El Salvador y de ahí partió a Guatemala, en donde se dio a conocer al mundo con Municipal. Allí marcó tantos goles que hasta fue reconocido por FIFA como el máximo golea-dor argentino del mundo de 2020 (27 tantos). Recién cumplidos 33 años y con dos torneos en el Búho, el argentino solo apunta a un objetivo: “Ser campeón sería inolvidable”.



Ramiro, Motagua llega fatigado y España con poco ritmo. ¿Qué pesa más?



Por allí ellos van a llegar con un poquito más de ritmo y nosotros más descansados, pero estamos trabajando en lo físico. Me hubiese gustado jugar un partidito en el medio, pero vamos a llegar bien. Estamos esperando el día del partido con ansias.



¿Provoca recelo este Motagua acostumbrado a etapas decisivas?



Provoca motivación porque sabemos que es un club que está acostumbrado a jugar estas instancias, que hace mucho que no se le viene dando, igual que nosotros, pero somos dos grandes. En estas instancias los clubes grandes se hacen sentir y sabemos que ellos tienen un buen plantel, como nosotros, y que nos respetan también.



¿Qué tanta ventaja significa cerrar en casa?



Es ventaja porque siempre es bueno cerrar con tu gente. Es una serie de 180 minutos que no se define en la ida. Fuimos de menos a más. Después de empatar con Victoria, medio que se dudó un poco de nosotros, pero estábamos tranquilos porque sabemos que tenemos un gran equipo. Después de eso, ganamos contra UPNFM en Danlí, que es una cancha muy difícil. Eso nos levantó; ganamos en la capital y cerramos punteros.



Más allá de lo que dicen los puntos, ¿ha sido España el mejor equipo del torneo?



Yo creo que sí porque los números lo avalan; los números no mienten. Es una responsabilidad linda que tenemos ahora, pero el sueño de todos es llegar a la final y levantar la copa, que tanto la venimos luchando. Vamos a agotar todas nuestras herramientas para levantar la copa.



¿Pensó que le iba a ir tan bien en Honduras en las primeras de cambio?



Sabía que venía a un club grande que estaba muy nece-sitado, que hacía mucho no peleaba cosas importantes. Sabía la responsabilidad que tenía. Me habían comentado que muchos jugadores vinieron con mucho cartel y no anduvieron bien. Es una liga muy dura y física; si no estás preparado, no tenés un buen plantel y no jugás bien, es muy difícil. Me preparé en lo psico-lógico y lo físico. Las cosas salieron bien, gracias a Dios y a la ayuda de mis compañeros porque son unos guerreros y se matan dentro de la cancha.



De cara a esa semifinal, ¿prefiere gol de clasificación al 90 o hat-trick?



Eh... no, hat-trick, para estar más tranquilos y no sufrir, para no ponernos tan nervio-sos ja, ja, ja.



Hablando de goles, ¿cuál es el gol más gritado con el España?



Yo que vivo del gol, el gol es una sensación increíble, cualquier diana para mí es tocar el cielo con las manos. Es una sensación, pero obviamente se sienten un poquito más los de los clásicos. Mis primeros dos cuando llegué al país fueron contra Marathón, el eterno rival. Esos dos goles fueron muy grandes porque hacía mucho tiempo que España no le ganaba a Marathón en el Yankel. Eso me marcó mucho.



¿Qué significaría ser campeón con la Máquina?



Sería un sueño, un logro para darle una alegría a la gente, que tanto se la merece, y con-cretar un esfuerzo que hicimos durante todo un año. Sería algo que nunca olvidaría.



¿Desde siempre fue centrodelantero goleador?



En infantiles en Argentina, como soy zurdo, me tiraban de volante por izquierda o lateral zurdo porque todos quieren ser delanteros. Arranqué de late-ral, jugué un tiempito hasta que en un momento empecé a meter algunos goles de lateral y un técnico (Gustavo) me puso de delantero y ya no me moví nunca más.



El debut no se olvida, ¿cómo fue ese estreno?



Me costó mucho dormir en la noche, daba vueltas para todos lados en la cama. Fue el momento que siempre soñé. Fue en Central Córdoba de Rosario, como en 2012 o 2013, cuando me estrené profesio-nalmente en torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Fue contra Cambaceres, ganamos 1-0 y yo metí el gol. Antes debuté en la Federal como con 16 años y para mí fue como estar jugando en el Real Madrid.



Siendo argentino, ¿es de los que solo pasa viendo fútbol en la tele o no?



Miro bastante fútbol, soy un poco obsesionado con el fútbol. Igual que el Cholo, yo veo verde y allí me quedo. Miro bastante fútbol argentino, la Champions... no me pierdo ningún partido importante.



Supongo que la fama del fútbol le ha ayudado con las chicas, ¿o no, ja, ja?



(Sonríe) puede ser que un poco sí ayuda. En Argentina un compañero dijo una vez que si no hubiese sido por el fútbol, hubiera tenido muchos compañeros vírgenes ja, ja, ja.



¿Qué prefiere Ramiro: ganarle a Marathón, a Olimpia o a Motagua?



Y... creo que ganarle a Olimpia, porque esos clásicos ante ellos como que se sienten más, hablo por lo que viví yo. El clásico que jugamos en San Pedro Sula ante Olimpia el Morazán estaba repleto y se sintió que era un clásico de verdad.