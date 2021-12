Sergio Ramos, nuevamente ausente de la convocatoria con el París SG

PARÍS, FRANCIA.- El defensa español Sergio Ramos no entró en la convocatoria para le partido del sábado en Lens, valedero para la 17ª jornada de la Ligue 1, como consecuencia de una fatiga muscular, anunció el club este viernes.



El central debutó con el PSG el domingo en la victoria frente al Saint Etienne (3-1), en lo que era su primer encuentro en seis meses por lesión, pero ya se quedó fuera del partido frente al Niza del pasado miércoles (0-0).



"Su carga de trabajo fue adaptada para la fatiga muscular tras volver a competición y retomará los entrenamientos con el grupo el domingo", precisó el club en su comunicado.



El siguiente encuentro de los parisinos será el martes contra el Brujas, en la sexta y última jornada de la Liga de Campeones.



La de Ramos no será la única baja que tenga el técnico Mauricio Pochettino para el desplazamiento a Lens.



A la ya conocida de Neymar, que no volverá a jugar antes de 2022 por el esguince de tobillo que sufrió el pasado fin de semana, se unen las bajas del centrocampista español Ander Herrera (con problemas musculares) y del alemán Julian Draxler (ausente aún dos o tres semanas).



Antes de cerrar la fase de grupos de la Champions contra el Brujas, aunque ya clasificado para octavos de final, el PSG visita al Lens (26) con el fin de sumar los tres puntos y al mantener la diferencia con respecto al segundo clasificado, el Marsella (29 con un partido menos).