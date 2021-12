Concacaf resalta a Motagua por su tercera clasificación a la final en cuatro años

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Motagua logró la noche de este miércoles clasificar a la tercera final de Liga Concacaf, hecho que fue aplaudido por este ente deportivo internacional.



Diego Vázquez ahora tiene como misión poder ganar la final de este certamen y por ende poner el alto el nombre de Honduras.



Desde el 2017 que se creó este torneo, las Águilas han sido el único equipo en estar tres veces en una final, aunque no ha podido ganar.



Este es un récord, asimismo, Olimpia, quien quedó fuera por motivos administrativos, también hizo historia al ser el primer campeón del torneo.



Situación que el Ciclón no ha podido hacer pese a llegar dos veces a las últimas instancias.



Sin embargo, está a tiempo de reivindicarse al enfrentar al Comunicaciones de Guatemala, equipo donde juega el catracho Junior Lacayo.



Este encuentro aún no tiene fecha definida para jugar, pero en los próximo días se oficializará.