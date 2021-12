Diego Vázquez: "Buscaremos hacerle daño al Force FC y anotarle goles"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de ir ganando de visita en Canadá, Motagua no quiere arriesgar y solo piensa en pasar a la gran final de la Liga Concacaf.



Para ello, tendrá que vencer al Force FC en el juego de vuelta en el Estadio Nacional de Tegucigalpa la noche del miércoles 1 de diciembre.



“Estamos motivados por la posibilidad de pasar a una final más de este torneo, en cuatro o cinco ediciones será la tercera final nuestra, lo afrontamos de una manera positiva con muchas ganas e ilusión de hacer un bue partido y pasar a la final nosotros”, comenzó diciendo Diego a la prensa deportiva.



Y agregó, “lógicamente estamos empatando, la diferencia de goles nos favoreces a nosotros, trataremos de estar mejor que el rival, buscaremos hacerle daño y anotarle goles, si lo hicimos en Canadá, seguro que lo haremos aquí, sin descuidar la defensa”.



Esta sería la tercera final del equipo de Diego Vázquez en este torneo internacional.



“Tenemos un entrenamiento, siempre hay detalles o mecanizaciones en la cancha por mejorar, no podemos estar en todo, el exceso de análisis causa parálisis, pero tenemos todo listo para el partido”, ratificó el entrenador del ciclón.



En lo que respecta al descuido de Motagua tras ir venciendo al Force, dijo que “si te hacen un gol al minuto 94 no es un problema táctico, es un descuido defensivo, nos faltó cerrar bien, pero no lo tiene que ver con lo táctico, sino con el maneo del juego, nos faltó oficio para mantener la diferencia".