"Somos mejor equipo que el del año pasado": advierte "Potro" Gutiérrez a Motagua   

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- En vísperas de las celebraciones de las semifinales del fútbol hondureño, el "Potro" Gutiérrez, director técnico de Real España, advirtió a su rival Motagua que irán a proponer al Estadio Nacional para dar el primer paso a la final.



El encuentro Motagua vs. Real España en el Estadio Nacional está programado para el 4 de diciembre a las 7:00 de la noche.



VEA: Bryan Acosta no será renovado por el FC Dallas de la MLS



Por lo que el mexicano Gutiérrez comenzó a condimentar la víspera del partido: "La idea hacer un partido inteligente, pero propositivo. Pensamos ir a Tegucigalpa a plantarnos como siempre lo hemos hecho, pensando que es un partido de 180 minutos, pero no especulando en lo más mínimo".



"Somos un equipo que creció en plantilla, el año pasado fue evidente que nos faltó plantel para competir de forma distinta, hoy estamos más completos y creo que se ha reflejado en la estadística", agregó el DT de La Máquina.



ADEMÁS: Roger Rojas no continúa con el Cartaginés de Costa Rica



"Motagua es un equipo con buenos jugadores, siempre te mete en circunstancias de dificultad. La otra vez jugamos un primer tiempo donde tuvimos cierto control del juego, luego ellos en el segundo tiempo meten dos centros delanteros, tienen gente de experiencia. (Carlos) Fernández por afuera esa vez nos hizo mucho daño", analizó el Potro.



Por otra parte, el Motagua ya se mantiene concentrado de cara a este compromiso que representa el pase a la final del fútbol hondureño.



DE INTERÉS: Liga Nacional confirma horarios y fechas para los partidos de semifinales