Colombia: Investigan a 16 equipos por "actos anticompetitivos", jugador hondureño fue víctima  

BOGOTÁ, COLOMBIA.- La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que formuló cargos contra la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y 16 equipos de las dos principales divisiones, entre los jugadores está el hondureño Roger Rojas.



El delito es "por presuntos actos anticompetitivos que habrían impedido la transacción de al menos 16 jugadores entre 2018 y 2021", dijo la entidad.



La SIC podría imponer multas y sanciones administrativas, pero no descarta que en el curso de las investigaciones pueda intervenir la Fiscalía.



La SIC también encontró que los futbolistas estarían siendo obligados a trabajar con un grupo reducido de agentes que tendrían vínculo directo con los equipos.



"Si los jugadores quieren negociar el contrato los vetan para ir a buscar otro equipo. Si deciden que quieren terminarlo por justa causa digamos que quedan rehenes del club hasta tanto no les suelten los derechos", dijo a Caracol Noticias el jefe de ese organismo, Andrés Barreto.



Por su parte,el delantero catracho Rojas que ahora juega para el Cartiginés de Costa Rica, pero en 2020 lo hizo con el Deportes Tolima, uno de los 16 equipos involucrados explicó lo sucedido.



"Tolima de repente no me trató como debían porque yo tenía un contrato en el cual ellos no cumplieron, y al ver la situación de la pandemia se quisieron aprovechar, no porque fuera hondureño, espero que ojalá no sea eso, pero sí se quisieron aprovechar como, ‘ya no te queremos, queremos que te vayas de aquí’, detalló el ex Olimpia.



"Bueno está bien, no hay ningún problema, cuando uno siente que no lo quieren se va, entonces yo sentí un poco de desprecio de parte de ellos. Yo dije: ‘bueno, está bien presidente, si no quiere que siga estoy de acuerdo, pero yo tengo familia, mi esposa está embarazada, o sea, estoy de acuerdo, me quiero ir también, pero págueme lo que está en el contrato, si no, no me muevo’, ahí es donde empecé a vivir momentos difíciles", relató el hondureño.



"No quise dar entrevistas ni nada porque todavía tengo temas legales con el club, aún está ese inconveniente que confío que se va a resolver porque soy una persona muy honesta y solo estoy reclamando lo que es", concluyó", concluyó el catracho.



Sin embargo, serán las autoridades deportivas de ese y gubernamentales de esa nación que darán el veredicto final dependiendo de las investigaciones.