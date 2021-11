"Vamos a poner esa bandera en alto hoy para Honduras": Teófimo López antes de enfrentar a Kambosos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El Madison Square Garden fue el escenario donde brillaron algunas de las más grandes estrellas del boxeo internacional, algunos llegaron desde China, Sudáfrica, Japón y Honduras, de donde procede el actual campeón mundial de peso ligero, Teófimo López.



Previo a la pelea estelar de la noche, donde López defendería su título ante el austrialano George Kambosos Jr, el hondureño se mostró sereno y confiado.

Antes del esperado encuentro, el boxeador de origen hondureño se dirigió a al medio DAZN Boxing a quien le dijo "me siento como un niño yendo a una tienda de dulces y mis padres me dijeron que puedo tomar lo que quiera".



"Me siento muy bien, relajado", dijo por su parte Kambosos previo a entrar al cuadrilátero.



Pero antes de dirigirse hacia donde se disputaría no solo sus títulos, sino su orgullo como deportista, el hondureño le envió un cálido mensaje a sus compatriotas: "Vamos a poner esa bandera en alto hoy para Honduras y toda latinoamérica, San Pedro Sula, Tegucigalpa, mi familia, siempre, los amo".

